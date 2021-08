Roma: Raggi, in questi anni garantita accessibilità di tutti i servizi a persone disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo lavorato con il massimo impegno per garantire l’accessibilità di tutti i servizi alle persone con disabilità". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo stanziato due milioni di euro per realizzare interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche (strade e piazze) nei quartieri di Eur, San Lorenzo e Piazza Venezia, con un progetto per la mappatura dell’accessibilità dei 15 municipi di Roma - spiega Raggi -. Tutte le sedute del consiglio comunale sono sottotitolate in tempo reale e tradotte in Lis (Lingua italiana dei segni), anche in streaming. Abbiamo lavorato per spiagge libere e urbane accessibili: a Ostia per esempio abbiamo garantito un chilometro di spiaggia libera percorribile su sedia a ruote con punti d’ombra e servizi igienici accessibili - aggiunge la sindaca -. In tema di trasporti sono accessibili oltre 900 autobus su strada e i cittadini con disabilità possono fare richiesta per un trasporto individuale gratuito con taxi o auto con autista. Stiamo parlando di 21 milioni di euro per la mobilità individuale delle persone con disabilità anche intellettiva". (segue) (Rer)