Roma: Raggi, in questi anni garantita accessibilità di tutti i servizi a persone disabili (2)

- "Abbiamo istituito Osservatori in tema di accessibilità - prosegue la sindaca Raggi -. Sono stati montati giochi e attrezzature inclusive per tutti i bambini all’interno di 15 parchi municipali. Oltre ai tanti progetti portati avanti, con il lavoro della polizia locale di Roma Capitale va avanti la battaglia per contrastare soste abusive su parcheggi dedicati alle persone con disabilità. Pensate che nel 2019 sono stati circa 60 mila i controlli eseguiti e circa 16.900 le infrazioni rilevate. Nel 2020 i permessi ritirati, perché scaduti, esposti in fotocopia o utilizzati nonostante il decesso del titolare sono raddoppiati grazie all’uso dei lettori Rfid (Radio frequency identification), acquistati da Roma Capitale per i gruppi di polizia locale e Git", conclude Raggi. (Rer)