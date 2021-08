Tunisia: sindacato Ugtt chiede di adottare road-map e di formare governo rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elaborazione di una road-map e la formazione di un governo il prima possibile: sono queste le garanzie più importanti richieste dall'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt). Lo ha sottolineato il portavoce del sindacato, Sami Tahri, a margine della riunione dell'organo amministrativo straordinario che si è tenuta oggi ad Hammamet. In una dichiarazione all'agenzia stampa ufficiale "Tap", Tahri ha dichiarato che la Tunisia non può aspettare 30 giorni per formare un governo alla luce dell'urgenza di affrontare una serie di grandi questioni, tra cui la situazione sanitaria, il ritorno a scuola, la stagione agricola, oltre al dossier del debito, la gestione del bilancio e la preparazione del prossimo bilancio che richiedono decisione e chiarezza politiche. Tahri ha aggiunto che l'incontro dell'organo amministrativo straordinario, convocato oggi, sarà dedicato alla presentazione della road map preparata dal sindacato, che presenterà successivamente al prossimo governo, e consentirà di chiarire la visione in merito al governo, in relazione alla Costituzione, e alle misure urgenti che devono essere prese riguardo alla magistratura e all'economia, oltre all'aspetto sanitario e sociale. Il 25 luglio scorso, il presidente tunisino, Kais Saied, ha sollevato dall'incarico il primo ministro, Hichem Mechichi, avviando nei giorni successivi l'epurazione di altri ministri e funzionari di spicco. (Tut)