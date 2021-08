Giubileo: Gualtieri, Roma è centro cristianità, la renderemo accogliente per milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Giubileo del 2025 "avremo la responsabilità di rendere Roma più accogliente milioni di persone che verranno per partecipare a questo evento spirituale e avremo il dovere e l’opportunità di aiutare questo evento rendendo Roma più pulita, più bella, più accogliente per tutti”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in un intervento alla trasmissione Gli inascoltabili su radio Nsl. “Roma è la città dove ha sede il centro mondiale della cristianità - ha aggiunto -, questa è una grande risorsa per la città è evidente chi si candida a governare Roma deve costruire rapporti positivi e costruttivi con la Santa sede e con la grande realtà delle comunità religiose. Noi abbiamo a Roma la presenza di realtà importantissime che concorrono a politiche d’integrazione, di sostegno e di solidarietà, penso alla Caritas, alla Comunità di Sant’Egidio, alle Acli e tante altre, tutte realtà fondamentali con le quali occorre allacciare rapporti di dialogo e collaborazione". (Rer)