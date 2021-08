Iran: Khamenei, nemici hanno cercato di boicottare elezioni, popolo ha risposto fermamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “nemici” della Repubblica islamica dell’Iran hanno ordito un complotto per boicottare le elezioni presidenziali dello scorso 18 giugno, ma “il popolo ha risposto con fermezza” partecipando al voto. Lo ha detto oggi la Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, in occasione della cerimonia di approvazione del presidente eletto, Ebrahim Raisi, che presterà giuramento giovedì prossimo, 5 agosto. “Questa cerimonia, basata sulla Costituzione e sui costumi creati dal nostro grande Imam (Ruhollah Khomeini, fondatore della Repubblica islamica), è stata tenuta diverse volte”, ha detto Khamenei. “In altri Paesi il passaggio di potere è normalmente accompagnato da conflitti. Ma nel nostro Paese esso è condotto in modo calmo e sicuro”, ha aggiunto la Guida suprema, aggiungendo che “ciò è avvenuto anche con questa elezione”. Questo “è sia un segno della razionalità, pace e tranquillità che esistono fra il popolo e i funzionari, sia un segno di diversità politica. Le amministrazioni che sono state in funzione fino a oggi hanno avuto diversi orientamenti politici”, ha detto Khamenei, aggiungendo che “questa diversità è segno di libertà elettorale ed elezioni sane”. (segue) (Res)