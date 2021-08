Iran: Khamenei, nemici hanno cercato di boicottare elezioni, popolo ha risposto fermamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “complotto” è stato inventato “dai think tank politici dei nemici per creare un boicottaggio nelle elezioni”, ha aggiunto l’ayatollah, aggiungendo che “anche nel Paese alcune persone hanno coltivato l’idea per ignoranza, o forse con altri moventi”. Il popolo, tuttavia, “ha risposto con fermezza partecipando alle elezioni, e l’affluenza è stata buona”, ha detto, “considerando le circostanze esistenti in quel momento”. Khamenei ha poi fatto riferimento alla frequente insistenza del neoeletto presidente Raisi su “valori rivoluzionari come la giustizia e la lotta alla corruzione”, invitando il nuovo capo dell’esecutivo a “proseguire su questa strada”. “Oggigiorno, la maggior parte delle mosse del nemico contro di noi sono condotte utilizzando armi ‘soft’ e i media”, ha detto Khamenei. “Spendono parecchie risorse per dominare l’opinione pubblica nel nostro Paese, reclutano molti intellettuali per poter dominare e controllare l’opinione pubblica nei Paesi, specialmente nel nostro Paese. Quando l’opinione pubblica in un Paese è controllata da stranieri, gli affari di quel Paese saranno plasmati secondo i loro capricci”, ha aggiunto la Guida suprema. L’approvazione o conferma del presidente eletto, basata sull’articolo 110 della Costituzione, figura tra le prerogative della Guida suprema del Paese (carica esercitata ad oggi da due sole persone, ovvero da Khamenei e dal suo predecessore e fondatore della Repubblica islamica, Ruhollah Khomeini). (Res)