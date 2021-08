Roma 2021: Gualtieri, ci ispiriamo a progetti europei, il Tevere sarà come la Senna a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono dei progetti europei che la sindaca di Parigi Hidalgo sta realizzando che noi vogliamo fare anche a Roma: la città dei 15 minuti, tutto il grande lavoro che stanno facendo sulla Senna e che noi vogliamo realizzare sul Tevere". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in un intervento alla trasmissione Gli inascoltabili su Nsl radio. "Dobbiamo fare delle partnership con le altre grandi capitali - ha aggiunto - per fare una rete di città che contribuiscono alle sfide di oggi. Le città devono essere un laboratorio del mondo nuovo e Roma deve essere una città dove finalmente funzionano i servizi fondamentali e non sono in discussioni. Questa deve essere ultima campagna elettorale dove si parla di rifiuti, di erba che non si taglia, eccetera", ha concluso(Rer)