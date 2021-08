Germania: Scholz, servono più di 6 miliardi per la ricostruzione dopo il maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ricostruzione dopo il maltempo in Germania servono sei miliardi di euro. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, in una visita a Stolberg, in Renania settentrionale-Vestfalia. Scholz ha promesso alle vittime delle devastanti inondazioni di luglio aiuti da parte federale durante una visita con il ministro presidente del Land e candidato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell’Unione cristiano-sociale (Csu) alla cancelleria, Armin Laschet. “Vogliamo aiutare tutti con la ricostruzione, la reintegrazione dei danni, si parla di miliardi”, ha detto il candidato alla cancelleria dell’Spd. Laschet ha aggiunto che “il governo federale e i Laender ce la faranno insieme”. Al di là della promessa di fondi, la Germania deve diventare “un Paese diverso”, con edifici “a prova di inondazioni” nelle città vulnerabili. “Abbiamo bisogno di misure di adeguamento climatico su larga scala. Anche questo si tradurrà in molti cambiamenti e costerà miliardi”, ha continuato. (Geb)