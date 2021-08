Alitalia: Ita su gara per gestione servizio assistenza clienti, "nessun massimo ribasso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita precisa che non ci sarà nessuna gara al massimo ribasso per la gestione del servizio di assistenza clienti. In merito ad articoli di stampa relativi alla gara bandita per la gestione del servizio di assistenza clienti - si legge in una nota - Ita intende fare alcune doverose precisazioni. L’area del customer center è per Ita una funzione fondamentale della relazione con il cliente. La società ritiene pertanto che, al pari della tutela dell’occupazione, sia necessario perseguire la discontinuità rispetto al passato e un’evoluzione verso l’efficienza e la sostenibilità, condizioni che muovono tutte le scelte di Ita, di oggi e in futuro. Ita ha invitato a partecipare alla gara alcune società leader nel settore, inclusa quella che da molti anni svolge tale attività per conto di Alitalia. Una scelta, questa, non obbligata, ma fatta per assicurare la massima trasparenza e apertura al mercato, nonostante Ita sia un’azienda in totale discontinuità da Alitalia in Amministrazione straordinaria. Tutte le società invitate hanno sede in Italia, nonché centri produttivi anche in Sicilia, e Ita conferma che chi si aggiudicherà la gara dovrà erogare il servizio dall’Italia. (segue) (Com)