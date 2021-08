Stadio Roma: Gualtieri, ad altri candidati dico di non giocare con urbanistica elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti ha detto che il via libera allo stadio può arrivare in 100 giorni. "Bisogna andare un po’ prudenti a sparare numeri. Ho visto che tutti gli altri candidati si sono esercitati in quella che io chiamo l’urbanistica elettorale, hanno già detto due posti diversi: Calenda ha indicato un posto, ora Michetti ne ha detto un altro, non credo che questo sia un metodo serio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in un intervento alla trasmissione Gli inascoltabili su Nsl radio. "Raggi invece ha promesso e ha fallito perché ci aveva annunciato è rimasto tutto una realtà virtuale - ha aggiunto -. Bisogna essere un po’ più seri perché questo è un problema serio, tant’è vero che noi siamo stati decisivi come Partito democratico con l’emendamento che ha consentito di votare la revoca dell’interesse pubblico e quindi di chiudere la vicenda Tor di Valle per dare una mano alla città a chiudere una fase e aprirne un’altra. Adesso bisogna sedersi con la società, vedere la loro proposta e verificarne seriamente i requisiti che sono quelli di uno stadio in una zona ben collegata". (segue) (Rer)