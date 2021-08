Stadio Roma: Gualtieri, ad altri candidati dico di non giocare con urbanistica elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gualtieri ci vuole "uno stadio, e sono convinto e so che la società vuole fare questo, che sia solo uno stadio e non un’occasione per fare altri interventi urbanistici e di cubature, e intorno a questo avere un piano economico finanziario e uno studio di fattibilità. Fatto questo, sì in un centinaio di giorni si potrebbe arrivare alla prima conferenza di servizi e quindi avviare l’iter, ma bisogna partire con una proposta concreta. Forse Michetti si è fatto prendere un po’ dall’entusiasmo e si dimenticato di questo passaggio. Tutti vogliamo contribuire alla risoluzione di questa saga che si trascina da tempi memorabili", ha concluso. (Rer)