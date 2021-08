Milano: De Corato, zero arresti da parte della polizia locale nel 2021, sicurezza per giunta Sala non è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neppure un arresto davanti alla stazione centrale da parte della polizia locale nel 2021: che il problema sicurezza per Sala e la sua Giunta non fossero un problema lo avevamo capito ,oggi ne ho avuta la conferma. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, commentando la risposta del vice sindaco e assessore comunale alla sicurezza, Anna Scavuzzo, alla sua interrogazione inerente ai controlli svolti dalla Polizia Locale nell'area della Stazione Centrale. " Nella risposta alla mia interrogazione – spiega De Corato in una nota - vengono riportati i numeri di quanto fatto dai vigili urbani negli ultimi 5 anni: parlando di arresti, nel 2017 erano stati 31 nel 2020 appena 3 e nei primi 6 mesi del 2021 nemmeno uno . Se poi parliamo di denunce passiamo da 172 nel 2019 a 150 nel 2020 a 37 da inizio anno . Per concludere gli atti di polizia giudiziaria da una media di quasi 500 dal 2017 al 2019 a un numero di 300 per il 2020". “Questi numeri - conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - sono figli di due fattori: il primo è la mancanza di vigili, ricordo che all'appello ne mancano 500, il secondo la tolleranza al degrado di Sala e della sua Giunta. L'area davanti alla stazione è diventata un dormitorio a cielo aperto ma questo sembra non essere un problema per palazzo Marino. È del tutto evidente che tra le prime cose che andranno fatte una volta riconquistata Milano sarà l'allontanamento coatto di tutti i balordi ormai residenti nella piazza antistante la stazione”.(Com)