Madagascar: sale a 21 il numero di arresti nel caso del tentato omicidio di Rajoelina, 12 sono militari

- La polizia del Madagascar ha arrestato altre 21 persone, di cui 12 militari, ritenute implicate nello sventato complotto per uccidere il presidente Andry Rajoelina. Lo ha annunciato la procuratrice generale della Corte d'appello di Antananarivo, Berthine Razafiarivony, spiegando che il personale militare arrestato comprende cinque generali dell'esercito, due capitani e cinque sottufficiali - senza comunicarne le generalità -, cui si aggiungono quattro cittadini stranieri in pensione e cinque civili, alcuni dei quali attualmente in custodia della polizia. "Le prove fisiche nelle mani degli investigatori sono tangibili e hanno permesso di identificare i principali mandanti dell'operazione", ha detto Razafiarivony citata da "Midi Madagasikara", il principale quotidiano malgascio. Lo scorso 20 luglio le forze di sicurezza del Madagascar hanno sventato un piano - noto come "Apollo 21", dal giorno in cui avrebbe dovuto essere attuato - che prevedeva l'uccisione di Rajoelina ed altre personalità locali. Secondo quanto rivelato dalla procuratrice generale, per l'attuazione del piano sarebbero stati assoldati dall'estero 15 uomini ben armati ed altamente addestrati, organizzati in cinque commando di tre uomini ciascuno, e richiesti finanziamenti fino a 10 milioni di euro a privati ed altri attori locali ed esteri. Uomini di cui almeno una parte sarebbero comunque riusciti secondo le autorità ad entrare nel territorio malgascio e sono ad oggi attivamente ricercati. (segue) (Res)