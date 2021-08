Madagascar: sale a 21 il numero di arresti nel caso del tentato omicidio di Rajoelina, 12 sono militari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le convocazioni degli inquirenti che indagano sul caso "Apollo 21" si basano per il momento sulle dichiarazioni di Paul Maillot Rafanoharana, indiziato numero uno e noto per le sue frequentazioni politiche, al punto che secondo diverse fonti anche il suo nome circolerebbe nei corridoi come possibile nuovo premier. Insieme ai 220 mila euro, a casa di Rafanoharana gli inquirenti hanno infatti sequestrato alcuni documenti compromettenti, come un carteggio email di più di un anno tenuto dall'ex ufficiale con diverse firme, in particolare Madascar Oil. L'attenzione è caduta in particolare su una lettera inviata il 12 ottobre scorso al gruppo Benchmark, proprietario della compagnia petrolifera Madagascar Oil, in cui Rafanoharana chiede 10 milioni di euro per finanziare il golpe, promettendo in cambio "il successo e la redditività sostenibile di Madagascar Oil". Secondo la fonte, negli scambi Rafanoharana afferma di essere stato "sondato" per diversi mesi da più rappresentanti della comunità internazionale, tra cui due Paesi europei e un'organizzazione finanziaria internazionale, oltre che da membri della società civile, da leader religiosi, sindacali, di associazioni, imprenditori, alti funzionari statali ancora in servizio o in pensione, militari e persino capi di istituzioni. Sostiene inoltre di essere in contatto con gruppi indo-pachistani che sarebbero pronti a finanziare il progetto, ma di cui non si fida completamente. (segue) (Res)