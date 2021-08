Madagascar: sale a 21 il numero di arresti nel caso del tentato omicidio di Rajoelina, 12 sono militari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la scorsa settimana la Chiesa cattolica del Madagascar ha tenuto a precisare di non avere ambizioni politiche e di non presentare candidati ad alcun posto politico. Lo ha detto il cardinale Desiré Tsarahazana, presidente della Conferenza episcopale malgascia, durante l'incontro avuto il 29 luglio con il presidente Andry Rajoelina. Nel quadro delle indagini in corso per accertare le responsabilità del tentativo di assassinio del capo dello Stato, una delegazione di religiosi guidata dal cardinale è stata ricevuta al palazzo presidenziale di Iavoloha, situata 15 chilometri a sud di Antananarivo. "La Chiesa cattolica non fa politica, e né i vescovi né i preti cercano ruoli politici", ha detto Tsarahazana citato da "Midi Madagasikara", in un discorso volto a far tacere le voci circolanti da tempo sulle pressioni della Chiesa locale sui possibili candidati al ruolo di primo ministro. Il dibattito si inserisce nei dissapori esistenti fra il presidente Rajoelina e l'attuale premier, Christian Ntsay, che hanno alimentato nelle ultime settimane insistenti voci di dimissioni ufficialmente smentite il 17 luglio dal portavoce del governo, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, ma avvalorate da una raccolta firme da parte di un gruppo di deputati che - scrive il quotidiano malgascio “Tribune” - non sarebbe tuttavia riuscito finora a portare la mozione di sfiducia in parlamento. Il cardinale ha ribadito che la Conferenza episcopale condanna "la presa del potere tramite la violenza" e si è detta "contro ogni forma di destabilizzazione". All'incontro erano presenti anche gli altri membri dell'ufficio permanente della Conferenza dei vescovi del Madagascar tra cui il vicepresidente, monsignor Fabien Raharilamboniaina, nonché il segretario generale, monsignor Jean Claude Randrianarisoa. (segue) (Res)