Madagascar: sale a 21 il numero di arresti nel caso del tentato omicidio di Rajoelina, 12 sono militari (6)

- Nel frattempo, come confermato da "Midi Madagasikara", la presidenza del Madagascar ha preso misure per rafforzare la sicurezza del capo dello Stato, in quello che appare un altro punto comune - sebbene non confermato - con l'esperienza haitiana, dove la guardia presidenziale aveva sventato a febbraio un primo attacco contro il presidente Moise senza riuscire ad impedire quello del commando lo scorso 7 luglio. Se il ministro della Difesa Richard Rakotonirina ha lanciato un avvertimento ai capi militari del Paese affinché adottino "le misure necessarie a difendere la sovranità" malgascia e avvertito che i cospiratori saranno giudicati "per alto tradimento", per il momento la mente dietro l'attacco pianificato a Rajoelina rimane sconosciuta. La Polizia di Stato assicura che tutte le strade saranno esplorate e nulla lasciato al caso, mentre secondo altre fonti gli inquirenti starebbero battendo anche la pista dei membri della diaspora del Raduno militante per la democrazia in Madagascar (Rmdm), gruppo noto per la sua ostilità al presidente e fra i primi a commentare su Facebook la notizia del tentato assassinio, prima dell'annuncio ufficiale della procuratrice. Elementi che assumono valore se riferiti a un episodio dello scorso marzo, quando l'ambasciata del Madagascar a Parigi ha chiamato a presentarsi un membro del gruppo residente in Francia, Marco Randrianisa, per rispondere di incitazione alla violenza contro Rajoelina. Secondo la nota dell'ambasciata, Randrianisa sarebbe tuttora ricercato dalle autorità malgasce e francesi per aver incitato a linciare pubblicamente il presidente del Madagascar e i membri della sua famiglia. (Res)