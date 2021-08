Bielorussia: ministero Esteri, nostre proposte di colloqui con l'Ue restano senza risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta avanzata lo scorso aprile dalla Bielorussia all’Unione europea di tenere delle consultazioni sulle questioni migratorie resta ancora senza risposta. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso Anatoly Glaz. “L'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari internazionali e la politica di sicurezza, lanciando accuse infondate, per qualche motivo ha deciso di ignorare il fatto che da aprile la Bielorussia ha ripetutamente e persistentemente segnalato la sua volontà di tenere consultazioni sulle questioni migratorie attraverso tutti i pochi canali lasciati da Bruxelles, pur tenendo conto della sospensione dei programmi di cooperazione precedentemente concordata dall'UE. Sottolineo: le nostre proposte, come altre iniziative in settori importanti per tutti, sono rimaste senza alcuna risposta", ha Glaz. Il ministero, inoltre, respinge le accuse di vari rappresentanti dell'Unione europea in merito al fatto che la Bielorussia starebbe provocando volontariamente una crisi migratoria al confine con la Lituania. "Questo fatto è contrario alla realtà. Leggiamo attentamente tutte queste affermazioni e non possiamo in alcun modo trovare in esse né un genuino desiderio di risolvere il problema, né logica o buon senso. Solo accuse e minacce stereotipate e prive di fondamento", ha affermato il portavoce del ministro degli Esteri. (Rum)