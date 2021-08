Moldova: Covid, oltre un milione le dosi di vaccino già somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova è stato somministrato oltre un milione di dosi di vaccino contro il coronavirus, senza contare i vaccinati all'estero. A fronte di 1.051.038 somministrazioni, il richiamo è stato fatto da 499.614 persone. I dati sono stati presentati dal ministero della Salute di Chisinau in conferenza stampa. Sinora il Paese ha ricevuto oltre 1,53 milioni dosi di vaccino. Sono stati impiegati oltre il 95 per cento delle dosi di AstraZeneca, il 95,7 per cento di quelle del vaccino russo Sputnik V, il 62 per cento di Pfizer e oltre l'80 per cento di Sinovac. Con il preparato di Johnson & Johnson sono state inoculate 65 mila persone. I rappresentanti del ministero della Salute hanno ribadito la necessità di intensificare la campagna vaccinale, soprattutto dopo che la presenza della variante Delta è stata confermata in territorio moldavo. Le autorità sanitarie hanno precisato che a breve arriveranno nuovi lotti di Astra Zeneca e Pfizer. (Rob)