Sanità: Cecchetti (Lega), Lombardia sta investendo nella sua eccellenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia conferma la sua eccellenza sanitaria, dimostrata dalla campagna vaccinale record, con numeri incredibili, e adesso anticipa il futuro prossimo, investendo risorse ingenti per i prossimi mesi invernali e per il 2022, grazie ai risparmi di gestione dell'anno 2020 che consentono nuovi investimenti nella rete dei servizi. Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, e coordinatore lombardo della Lega Savini Premier, Fabrizio Cecchetti. "La giunta regionale ha deciso di stanziare 100 milioni di euro per il contenimento delle liste d'attesa; 50 milioni verranno assegnati al settore pubblico e 50 a quello privato. La giunta ha investito altri 100 milioni di euro per il piano straordinario di investimenti in sanità in Regione Lombardia, 43 saranno destinati alla creazione e all'avvio in tutte le province lombarde delle case di comunità e degli ospedali di comunità", conclude Cecchetti. (Com)