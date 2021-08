Spagna: Covid, governo catalano chiede prorogra coprifuoco notturno in 163 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo catalano ha chiesto al Tribunale superiore della Catalogna di poter estendere per altre due settimane, fino al 20 agosto, il coprifuoco notturno in 163 comuni per contenere la diffusione del Covid-19. La decisione viene presa dalle autorità catalane nonostante un'incidenza accumulata nei nuovi casi inferiore alle settimane precedenti. La portavoce dell'esecutivo catalano, Patrícia Plaja, aveva anticipato questa linea: nella conferenza stampa di ieri aveva infatti sottolineato l'esigenza di prorogare il coprifuoco notturno nei comuni con più di 5.000 abitanti e con un'incidenza accumulata di 250 casi di Covid per 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Tale parametro è più stringente rispetto a quello utilizzato fino ad ora, che prevede almeno 400 nuovi casi di Covid per 100 mila abitanti. (Spm)