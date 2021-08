Speciale difesa: Asean, proseguono lavori ministri Esteri, al via riunioni con Paesi partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri hanno discusso di diverse questioni tra le quali la ripresa dopo la pandemia di coronavirus, le dispute nel Mar Cinese Orientale e il processo di costruzione della comunità sulla base dei tre pilastri della sicurezza politica, della sicurezza economica e dei valori socio-culturali. I partecipanti hanno rilevato progressi su tutti I fronti, nonostante l’impatto della crisi sanitaria Covid-19, e hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa di coordinamento delle risposte alle emergenze e ai disastri (Asean Shield) e per la strategia sulla Quarta rivoluzione industriale. Per quanto riguarda il Myanmar è stata evidenziata la necessità di attuare il consenso in cinque punti raggiunto nel vertice dei leader di aprile. I Paesi membri hanno confermato il desiderio di sostenere il Myanmar nella risoluzione della crisi politica in corso, a beneficio del popolo birmano. I ministri degli Esteri hanno discusso anche dell’invio nel Paese di un inviato speciale della presidenza dell’Asean e della fornitura di assistenza umanitaria. (Fim)