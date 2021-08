Speciale difesa: Libano, Human Rights Watch denuncia negligenza autorità per esplosione porto Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono “prove” del fatto che “alcuni ufficiali governativi” libanesi abbiano “previsto e tacitamente accettato” il rischio di morte rappresentato dalla presenza di un carico di nitrato di ammonio nel porto di Beirut, responsabile della devastante esplosione che ha causato 218 morti e migliaia di feriti lo scorso 4 agosto 2020. Lo afferma un rapporto pubblicato dall’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), che punta il dito contro ufficiali dei ministeri dei Lavori pubblici e dei Trasporti, delle Finanze, dell’Interno, ma anche delle forze armate e della Sicurezza di Stato, e infine contro il presidente della Repubblica, Michel Aoun, e il primo ministro dimissionario, Hassan Diab. Tale comportamento “in base alla legge nazionale, potrebbe essere equivalente a omicidio probabilmente intenzionale o colposo”, afferma Hrw, mentre “in base al diritto internazionale dei diritti umani, il fallimento di uno stato nell’agire per impedire rischi prevedibili per la vita viola il diritto alla vita”. Di conseguenza, la Ong chiede al Consiglio dei diritti umani Onu di avviare un'inchiesta, e a Paesi che prevedono sanzioni per violazioni dei diritti umani di sanzionare "funzionari coinvolti in continue violazioni dei diritti umani derivanti dall'esplosione del 4 agosto". (Res)