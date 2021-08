Speciale difesa: Canada-Cina, caso Meng, domani ripresa udienze su estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti affermano che durante l'incontro Meng ha fuorviato Hsbc sulla vera natura del rapporto di Huawei con Skycom e ha messo la banca a rischio di violare le sanzioni contro l'Iran. La difesa di Meng, invece, sostiene che gli Stati Uniti abbiano omesso informazioni fondamentali secondo cui Hsbc non era, in effetti, tenuta all'oscuro della vera natura della relazione Skycom-Huawei. Ad aprile i legali di Meng hanno ottenuto dalla Corte canadese un rinvio delle udienze di tre mesi alla luce di nuovi elementi forniti da Hsbc, ovvero in seguito a un accordo in un tribunale di Hong Kong tra Huawei e Hsbc riguardo alla pubblicazione di documenti interni relativi alle accuse di frode contro Meng. (Cip)