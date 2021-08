Speciale difesa: Turchia, ministro Difesa Akar, “sinceri” nel cercare soluzione politica con la Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è “sincera” per quanto riguarda la ricerca di una soluzione politica ai problemi esistenti con la Grecia nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale, mediante il dialogo. Lo ha detto il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, parlando a un incontro con i comandanti in capo delle forze armate. “Vogliamo risolvere i problemi turco-greci nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale con mezzi pacifici, tramite il dialogo, e siamo piuttosto sinceri al riguardo”, ha detto Akar, sottolineando che la Turchia è favorevole alle relazioni di buon vicinato e al diritto internazionale. Tuttavia, nonostante le “buone intenzioni” turche, la Grecia continua a ricorrere a “provocazioni e retorica illegale e aggressiva”, ha aggiunto il ministro della Difesa turco, aggiungendo che Ankara si aspetta che Atene vi ponga fine “il più presto possibile”. Le “minacce” contro la Turchia proseguirebbero anche in un momento in cui Ankara è alle prese con vasti incendi boschivi in diverse aree del sud del Paese, ha detto il ministro, affermando che “ciò non è in accordo con le relazioni di buon vicinato o bilaterali, né con il nostro partenariato nella Nato”. (Tua)