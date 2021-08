Speciale difesa: Tanzania, morto il ministro della Difesa Kwandikwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa e del servizio nazionale della Tanzania, Elias Kwandikwa, è morto a Dar es Salaam all'età di 55 anni. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente in un comunicato, senza precisare la causa del decesso. "Abbiamo perso una persona importante il cui contributo nel servizio pubblico non sarà dimenticato. Era un leader forte che stava attuando i suoi doveri in conformità con la legge e i regolamenti", si legge nella nota. Il decesso di Kwandikwa interviene in un momento delicato per il Paese, impegnato a decidere come posizionarsi nei confronti della vicina insurrezione jihadista in Mozambico, che interessa la regione settentrionale di Cabo Delgado, confinante con il territorio tanzaniano. Per Stargomena Tax, segretario esecutivo della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc), il ministro sarà ricordato proprio per il suo contributo nell'affrontare l'estremismo violento in Mozambico, oltre che per il suo impegno politico: prima di essere ministro della Difesa, Kwandikwa ha anche ricoperto il ruolo di viceministro dei Lavori, dei trasporti e delle comunicazioni. (Res)