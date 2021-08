Emilia Romagna: Schlein, dieci mln per ammodernare edilizia residenziale pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dieci milioni di euro per ammodernare e qualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Emilia-Romagna, con il preciso obiettivo di recuperare e assegnare in tempi rapidi una casa a chi ne ha diritto ma ancora non ce l'ha, rispondendo al sempre più diffuso e pressante fabbisogno abitativo, aggravato dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia: gli alloggi riqualificati dovranno infatti essere assegnati non appena conclusi i lavori, da avviare entro la fine dell'anno". Lo ha annunciato la Regione in una nota: "È la cifra complessiva che la Regione ha stanziato anche per il 2021 nell'ambito del "Programma straordinario 2020-2022 per il recupero e assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica", che prevede appunto interventi di manutenzione, ristrutturazione e messa a norma energetica sugli alloggi popolari vuoti e non assegnati di proprietà dei Comuni, per renderli nuovamente disponibili e assegnarli rapidamente a nuovi nuclei familiari. Un patrimonio, quello dell'Erp, che in Emilia-Romagna da Piacenza a Rimini conta oltre 56 mila immobili". Le risorse rese serviranno "a finanziare, per il secondo anno consecutivo, il bando rivolto ai Comuni e loro Unioni (purché proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica), che la Giunta regionale ha approvato in questi giorni; obiettivo: realizzare in tempi brevi gli interventi necessari ad aumentare la quota di alloggi da assegnare alle famiglie in attesa nelle graduatorie Erp". (segue) (Ren)