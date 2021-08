Emilia Romagna: Schlein, dieci mln per ammodernare edilizia residenziale pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente Elly Schlein ha affermato: "Con i dieci milioni stanziati l'anno scorso la risposta è andata ben oltre le aspettative, avevamo stimato un recupero di circa 500 alloggi popolari ma è stato possibile recuperarne e assegnarne oltre 700 a famiglie che erano in attesa nelle graduatorie, grazie agli sforzi dei territori". Quindi Schlein ha spiegato: "Con questo secondo stanziamento continuiamo a permettere agli enti locali e ai gestori di programmare gli interventi e migliorare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della regione. L'aumento delle famiglie meno abbienti, che maggiormente vivono in una situazione di emergenza abitativa, deve spingerci a dare risposte concrete nelle aree urbane come in quelle interne". Infine ha concluso: "Finanziando questi interventi aiutiamo i Comuni a riqualificare alloggi inutilizzati, e a renderli disponibili per quella fascia di cittadini che non possono permettersi canoni di affitto a libero mercato, a maggior ragione in questo periodo critico legato all'emergenza sanitaria". (Ren)