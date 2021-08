Roma: Tempesta (Pd), sistema Biblioteche da fiore all'occhiello allo sfascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Raggi sta smantellando anche il sistema delle Biblioteche di Roma. Da fiore all'occhiello della città, ora non riesce a far fronte a tutti i servizi, addirittura i funzionari assunti per supplire al tournover sono stati inviati negli uffici comunali a svolgere mansioni diverse da rispetto a quelle previste". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Giulia Tempesta. "La sindaca - aggiunge - cancella le professionalità e le competenze a servizio dei presidi culturali della città e getta nel caos l'Istituzione biblioteche. Uno dei tanti motivi per i quali l'istituzione delle biblioteche ha perso coordinamento, capacità di visione e di intervento è dovuto al fatto che, per molti mesi, l'istituzione è stata privata della sua autonomia ed è rimasta asservita in un impegno eminentemente esecutivo al servizio dell'assessorato alla cultura e della sindaca stessa. È necessario riattivare i servizi, migliorare la gestione e mettere tutti i dipendenti in condizione di poter svolgere al meglio il loro lavoro, servizio utile e imprescindibile per la città di Roma". (Com)