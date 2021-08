Milano: Scavuzzo, intervento in via Zama per riqualificare il quartiere, trovati 16 abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale è intervenuta questa mattina, con la collaborazione di Amsa, Servizi sociali, polizia di Stato, vigili del fuoco e protezione civile, per la messa in sicurezza dell'ex Istituto Scolastico "Giuseppe Mazzini", un immobile abbandonato da anni. La messa in sicurezza era necessaria per procedere alla pulizia dell'area. Sul posto sono stati trovati dagli agenti 16 occupanti abusivi, otto sprovvisti di documenti e accompagnati negli uffici per ulteriori controlli. "Stiamo intervenendo in via Zama per ridare al quartiere, con l'intento di riqualificarlo, uno stabile da troppo tempo abbandonato", afferma in una nota la vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo. "Sono già partite le attività di messa in sicurezza e di pulizia e stiamo lavorando per ripensare questo spazio rendendolo utile per il quartiere", ha concluso Scavuzzo.(Com)