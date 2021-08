Lazio: al via "Hub per il business" per l'internazionalizzazione delle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi i servizi offerti. Valutazione del company profile: le imprese interessate a una prima valutazione di progetti e capacità di export potranno richiedere un servizio di assessment gratuito, compilando il formulario accessibile dalla pagina "Hub per il business" del sito expo2020.lazioinnova.it. L'Assistenza di secondo livello selezionerà aziende e attività di business matching online e in presenza a Dubai. Un Hub fisico/virtuale Le imprese avranno a disposizione anche una postazione/Desk di rappresentanza all'interno degli uffici camerali per la propria promozione in Italia e negli Eau presso: 48 Burj Gate office 1001, Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai. Ogni impresa potrà utilizzare il numero fisso di telefono della Camera e usufruire di una postazione in un ambiente prestigioso. Le 25 imprese selezionate, o che faranno parte dei Progetti online B2B marketplace e delle missioni commerciali ad hoc, si andranno ad aggiungere alle 40 laziali già partecipanti ai progetti camerali in corso. Queste ultime verranno informate delle iniziative di Lazio Innova così da poter entrare a far parte di un network regionale di alta visibilità e accompagnamento all'internazionalizzazione. L'avvio di un progetto cross per tutte quelle iniziative di internazionalizzazione complesse che richiedono competenze di ambito specifiche (es iniziative ad alto contenuto di innovazione o che richiedono ricerca di investimenti e partnership finanziaria e/o tecnologica). Il follow up della Camera di commercio che, partendo dalle esperienze di accompagnamento, al termine delle attività commerciali resterà a disposizione delle Imprese laziali con azioni di follow up dei business match risultanti dalle missioni B2B svolte. Le domande di accesso ai servizi dell'Hub devono essere presentate esclusivamente compilando il questionario di partecipazione on line sulla pagina "Hub per il business" del sito expo2020.lazioinnova.it/. Nei prossimi mesi l'Hub metterà a disposizione delle imprese del Lazio ulteriori iniziative di B2B, online e in presenza, che saranno comunicate sempre sul sito expo2020.lazioinnova.it (Com)