India: Kashmir, la polizia pubblica la lista dei dieci “terroristi” più ricercati

- La polizia di zona del Kashmir, in India, ha pubblicato su Twitter i nomi dei dieci “terroristi” più ricercati. I “bersagli” sono divisi in due gruppi: i militanti di lungo corso (“vecchi”) Salim Parray, Yousuf Kantroo, Abbas Sheikh, Reyaz Shetergund, Farooq Nali, Zubair Wani e Ashraf Molvi e i “nuovi” Saqib Manzoor, Umer Mustaq Khandey e Wakeel Shah. A marzo era stata pubblicata una lista analoga, con l’annuncio di ricompense per i fornitori di informazioni. Il 16 luglio l’ispettore generale della polizia locale, Vijay Kumar, ha dichiarato che i militanti uccisi dalle forze di sicurezza nella Valle del Kashmir dall’inizio dell’anno sono 78, di cui 39 affiliati a Lashkar-e-Taiba (Let) e altri appartenenti a Hizbul Mujahideen e Al-Badr. (segue) (Inn)