Giustizia: Cirielli (Fd'I), riforma è un nuovo svuota carceri, frantumata certezza pena

- "La riforma della giustizia voluta dal ministro Marta Cartabia è l'ennesimo svuota carceri che frantuma la certezza della pena". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. "Il governo Draghi - continua il parlamentare in una nota - invece di predisporre un Piano di edilizia penitenziaria per incrementare le strutture detentive e di potenziare il personale all'interno delle strutture giudiziarie e penitenziarie, ha deciso di incentivare il ricorso a pene sostitutive alla detenzione (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità); di estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova e di estendere il raggio d'azione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Si tratta di provvedimenti che - attacca Cirielli - non velocizzeranno i processi e non garantiranno affatto la certezza della pena ma, anzi, amplieranno l'area dell'impunità. Sorprende, e non poco, che la Lega - che nella scorsa legislatura aveva votato addirittura contro l'introduzione di questi istituti perdonisti - oggi voti a favore del loro ampliamento". (segue) (Com)