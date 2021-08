Lavoro: Oddati (Pd), introdurre norme più stringenti su licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda della multinazionale Logista non è solo questione di civiltà. Il licenziamento è sempre un trauma. Si tratta di introdurre norme più stringenti per le ragioni per le quali si può licenziare. Inutile rivendicare politiche per creare lavoro se poi è così facile distruggerlo". A dirlo, in un tweet, Nicola Oddati, della Direzione nazionale del Partito democratico, che ha così commentato il licenziamento da parte dell'azienda di 90 operai tramite un messaggio Whatsapp. (Rin)