Milano: Meghnagi (Confcommercio), mese positivo per i saldi estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele II, via Torino, corso Vercelli, via Belfiore, corso di Porta Romana: gli esercizi di questi assi commerciali sono fra quelli che più hanno beneficiato dei saldi estivi. A un mese dal loro inizio, si legge in una nota, traccia un bilancio Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano: “L’andamento di questi saldi estivi è stato finora certamente positivo, superiore alle nostre aspettative: non abbiamo recuperato i livelli del 2019 (siamo ancora sotto del 15 per cento) ma vi è stato un significativo incremento del 35 per cento rispetto allo scorso anno, quando i saldi estivi erano partiti decisamente troppo tardi”, ha detto. Lo scontrino medio di acquisto, prosegue la nota, si è attestato sui 100-105 euro e la spesa complessiva media per famiglia sui 350-360 euro: “L’efficacia dei saldi si è riconfermata come spinta per la vendita. assieme a un clima di maggiore fiducia, non paragonabile, certo, a quello del 2020 con il faticoso riavvio post-lockdown delle attività e il disorientamento dei consumatori”, ha aggiunto Meghnagi, sottolineando anche un “parziale ritorno di stranieri dai paesi europei e del Medio Oriente”. I prodotti più venduti in questi saldi estivi milanesi: abbigliamento (abiti, pantaloni, maglieria) e calzature per la donna; articoli per bambini; camicie, pantaloni, polo e giacche per l’uomo. (Com)