Olimpiadi: Valente (M5s), sempre più medaglie all'Italia con educazione fisica a scuola

- Simone Valente, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, afferma: "Non tutti i piccoli di oggi potranno gareggiare alle Olimpiadi, non tutti diventeranno Jacobs o Tamberi, ma aumentando le opportunità di fare esercizio fisico o sport a scuola, potremo vedere ancora più atleti italiani vincere medaglie e, soprattutto, sviluppare un'eccellente cultura del movimento nel nostro Paese. Mi sembra - continua il parlamentare in una nota - che in tanti siamo d'accordo su questo punto: premier Draghi, ministro Bianchi, regaliamo all'Italia la medaglia d'oro nell'educazione fisica a scuola? Sblocchiamo la proposta di legge ferma al Senato per introdurre gli insegnanti specializzati in educazione motoria nelle primarie". (Com)