Modena: Invidia (M5s), aprire subito tavolo maggioranza su sicurezza lavoro

- Niccolò Invidia, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, osserva: "Un altro terribile incidente sul lavoro, un'altra vita spezzata questa volta a Camposanto, in provincia di Modena, dove una donna di 40 anni che lavorava in un'azienda che produce cartoni per alimenti è morta incastrata in un macchinario. La magistratura accerterà le cause dell'accaduto - prosegue il parlamentare in una nota - ma quella delle morti bianche è un'emergenza che, attraverso un confronto interistituzionale, va affrontata senza perdere altro tempo. Chiediamo perciò al presidente del Consiglio, Mario Draghi, l'immediata apertura di un tavolo di maggioranza per giungere subito a soluzioni concrete". L'esponente del M5s aggiunge: "Le nostre proposte sono chiare e vanno dal significativo aumento delle risorse economiche Inail da destinare alla sicurezza, che serviranno alle imprese anche per favorire il rinnovo dei macchinari e incentivare le iniziative di formazione, al rafforzamento della vigilanza fino all'istituzione di sistemi di premialità per le aziende virtuose. Bisogna aprire una fase nuova - conclude Invidia -, in cui la sicurezza sul lavoro venga considerata non come un costo, ma come un valore aggiunto". (Com)