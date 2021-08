Lombardia: con programma strategico triennale da Regione 1,5 miliardi per ricerca e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- n totale di 1,5 miliardi di euro nel triennio 2021-2023, provenienti da fondi regionali, nazionali ed europei, per oltre 70 iniziative strategiche a sostegno della ricerca e dell'innovazione in Lombardia. È quanto prevede la proposta di programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico 2021-2023, approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con l'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, e trasmessa al Consiglio per la definitiva adozione. “Il programma strategico traccia le linee di sviluppo della ricerca e dell'innovazione per rispondere alle sfide globali del nostro tempo, attraverso un approccio distintivo, che mette al centro di tutte le scelte la persona e i suoi bisogni: contribuisce inoltre a rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica, attraverso strategie che portino ad una ripresa rapida, solida e contribuire ad una crescita inclusiva e duratura nel medio lungo periodo”, ha commentato Fontana. (segue) (Com)