Lombardia: con programma strategico triennale da Regione 1,5 miliardi per ricerca e innovazione (2)

Il programma, ha continuato, è "frutto di un percorso partecipativo strutturato, che ha permesso di far emergere bisogni e priorità delle persone e del territorio direttamente dalla voce di chi lo abita in un periodo cruciale come quello dell'emergenza Covid-19". Ricerca e innovazione, ha poi aggiunto l'assessore Fabrizio Sala, rappresentano "elementi strategici per favorire uno sviluppo sostenibile, accrescendo il benessere della società e delle generazioni presenti e future". La Lombardia, ha spiegato, vuole "stimolare le attività innovative di imprese, università e centri di ricerca attraverso cofinanziamenti e misure fiscali complementari e sinergiche a quelle nazionali ed europee: per la ripresa della competitività occorre un rilancio delle politiche di innovazione, in aree prioritarie come la manifattura avanzata, le scienze della vita e la sostenibilità". Il programma strategico, prosegue la nota, analizza i megatrend che incidono sulla vita di tutti noi: dall'invecchiamento della popolazione alla crescita dell'urbanizzazione, dal cambiamento climatico alla quarta rivoluzione industriale.