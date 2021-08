Lombardia: con programma strategico triennale da Regione 1,5 miliardi per ricerca e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma, prosegue la nota, individua in Lombardia otto ecosistemi su cui incidono le 70 iniziative attivate da tutte le direzioni generali della Regione, e cinque aree di sviluppo prioritarie su cui concentrarsi e agire in modo coerente e complementare con le sei missioni del Pnrr: trasferimento tecnologico e di conoscenza; sviluppo del capitale umano per la ripresa di competitività; utilizzo delle tecnologie digitali e dell'Ict di frontiera, per trasformare la Lombardia in un territorio resiliente e integralmente smart; sviluppo di infrastrutture di sistema; e sviluppo sostenibile. “Un piano ambizioso e concreto per fare della Lombardia un hub dell'innovazione in cui far emergere il nostro capitale umano e la capacità dei nostri ricercatori di mettere a terra tutti i progetti che vanno dalla medicina alla sostenibilità, dalla connettività alla manifattura avanzata: vogliamo spingere sempre di più il connubio pubblico-privato per valorizzare le competenze universitarie e legarle al mondo delle imprese per rilanciare l'economia del territorio con una ricaduta a livello nazionale e internazionale”, ha concluso l'assessore Sala. (Com)