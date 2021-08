Kosovo: Covid, connazionali che vivono all'estero potranno essere vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini kosovari che vivono all'estero potranno essere vaccinati contro il Covid-19 in Patria. Lo ha assicurato oggi il portavoce del ministero della Salute, Faik Hoti, secondo cui sono già state create tutte le condizioni affinché la vaccinazione di massa prosegua ad una velocità più sostenuta, affinché la maggioranza della popolazione possa essere vaccinata entro l'autunno. "Il processo di vaccinazione ha acquisito una nuova dinamica questa settimana, quando abbiamo riscontrato un aumento dell'interesse per la vaccinazione. Ciò che ci incoraggia in particolare è che i giovani vengono vaccinati molto e, in base ai numeri che stiamo vedendo, un gran numero di studenti è stato vaccinato", ha dichiarato. Il portavoce del ministero della Salute ha affermato che esiste già la possibilità di "selezione e combinazione dei vaccini". (segue) (Alt)