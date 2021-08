I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: ministro Economia, presidente Banca centrale favorevole a mantenere incarico - Il ministro dell’Economia e delle Finanze del Perù, Pedro Francke, ha dichiarato che il presidente della Banca centrale, Julio Velarde, sta valutando favorevolmente la proposta di restare alla guida dell’istituto finanziario. Lo riferisce un comunicato del ministero, secondo cui le parti hanno avuto un incontro nella serata di ieri con l’obiettivo di stabilire le coordinate necessarie per mantenere la stabilità macroeconomica e monetaria del Paese. “Per noi è importante dare serenità ai mercati e agli investitori. La stabilità macroeconomica sarà mantenuta ed è essenziale poter avere uno stretto coordinamento con la Banca centrale, in un quadro di responsabilità fiscale e monetaria", ha affermato il ministro. L’'obiettivo di tutti, ha aggiunto, “è che l'economia continui a riprendersi e crescere per generare i posti di lavoro di cui la popolazione ha bisogno". Durante l'incontro, prosegue il comunicato, il ministro e l'economista hanno valutato la situazione macroeconomica e concordato meccanismi per sviluppare un coordinamento fluido tra le due istituzioni, nel rispetto dell'autonomia della Banca centrale e con l'obiettivo di preservare la stabilità macroeconomica. (segue) (Res)