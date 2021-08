Libia: riprende sessione del parlamento su legge per elezione diretta presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi a Tobruk, per il secondo giorno consecutivo, la seduta della Camera dei rappresentanti libica dedicata alla discussione del progetto di legge per l’elezione diretta del capo dello Stato del Paese. Aguila Saleh, presidente del parlamento, ha sottolineato che chi è ricercato dalla Corte penale internazionale non ha il diritto di candidarsi alla presidenza del Paese, riferendosi al figlio dell’ex rais libico Muammar Gheddafi, Saif al Islam. Da parte sua, il deputato Mohammed al Raeid ha affermato che più del 50 per cento dei deputati della regione occidentale è presenta alla seduta, e vi è interesse da parte di tutti i deputati, dal sud, dall’est e dall’ovest del Paese. Secondo un altro parlamentare, Salim Qanan, è necessario prendere in considerazione la richiesta dell’Alto consiglio di Stato di partecipare alla stesura delle leggi elettorali, come previsto dall’accordo politico libico incluso nella Dichiarazione costituzionale. Suleiman al Faqih, un altro deputato, ha chiesto a qualsiasi candidato che ricopra un ruolo dirigenziale nello Stato di rinunciare all’incarico, aggiungendo che la legge impedisce di avere qualsiasi altra nazionalità per la candidatura alla presidenza del Paese. Adnan al Shaab, un quarto parlamentare, ha sottolineato in dichiarazioni all’agenzia di stampa libica ufficiale che i membri della Camera hanno raggiunto un accordo fin dall’inizio della seduta, ieri, secondo cui le leggi non saranno approvate prima di aver raggiunto il quorum legale dei deputati, pari a 120 parlamentari. Nell’ordine del giorno della seduta di ieri e oggi era prevista inizialmente la discussione del progetto di bilancio generale per il 2021, ma il dibattito è stato rinviato a una prossima seduta, dopo che il governo di unità nazionale ha chiesto tempo ulteriore per apportare emendamenti alla proposta. (Lit)