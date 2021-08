Stragi: Quagliariello (CI), desegretare documenti per fare piena luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni iniziativa che sottrae al segreto atti che riguardano la nostra storia nazionale è benemerita. Ci auguriamo che si vada avanti a 360 gradi, tanto a livello di governo quanto da parte del Parlamento, nel pieno disvelamento della miniera di documenti custodita negli archivi delle commissioni parlamentari e degli apparati dello Stato”. Lo ha dichiarayo il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’: “Vi sono carte in grado di contribuire alla ricostruzione della verità su pagine sanguinose della storia del nostro Paese, ivi compresa la strage di cui ieri è ricorso l’anniversario, come anche quella di Ustica. Mi auguro che ostacoli solo burocratici abbiano fin qui rallentato la desegretazione che da tempo e da più parti viene chiesta a gran voce. In ogni caso, sarebbe ora di superarli”. (Ren)