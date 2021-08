Milano 2021: Salvini, se serve mi candido, città per me è anima e cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se servo mi candido". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una visita al mercato di viale Papiniano a Milano dove è stato allestito un banchetto per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se sarà capolista alle prossime comunali. "Si vota in 1.300 comuni: per me Milano è l'anima e il cuore, e sono a totale disposizione di Luca e della città”, ha detto. “Se da candidato o a sostegno ad altri candidati lo vedremo", ha concluso. (Rem)