Farnesina: Fornara, il futuro è nella cooperazione scientifica e tecnologica tra Stati

- La pandemia con la sua drammatica capacità di incidere sulle nostre vite e sulle nostre economie ci ha mostrato quanto sia importante potenziare la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico. E’ solo grazie alla scienza che abbiamo oggi la speranza di superare questo periodo. E’ quanto sostiene Domenico Fornara, responsabile delle Politiche ed attività bilaterali per l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica del ministero degli Esteri, che in una intervista ad "Apre magazine" fa il punto sull’impegno del Maeci per potenziare le relazioni con i sistemi scientifici e tecnologici degli altri Paesi. "La società globalizzata pone delle sfide globali che richiedono risposte coordinate e condivise – sostiene Fornara -. Le grandi competizioni non si vincono da soli, occorre unire le forze’’. Non a caso, ricorda, negli ultimi 2 anni sono aumentati del 60 per cento gli addetti scientifici e spaziali in servizio presso le nostre sedi all’estero. Inoltre, protocolli esecutivi di collaborazione sono stati sottoscritti con l’Africa, oltre che con i Paesi europei e con gli Stati Uniti. E’ stata poi rafforzata anche la presenza italiana nei Paesi latinoamericani, mediorientali e asiatici. (segue) (Res)