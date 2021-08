Farnesina: Fornara, il futuro è nella cooperazione scientifica e tecnologica tra Stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo tuttavia anche investire sul piano nazionale – insiste - e proteggere la nostra proprietà intellettuale nei settori chiave della nostra società: biotecnologie per la salute, sistemi produttivi forti e resilienti, filiere agroalimentari e dell’energia sostenibile, telecomunicazioni e sistemi aerospaziali, ambiente e clima, inclusione e sicurezza sociale senza dimenticare la grande opportunità dell’introduzione in tutti questi sistemi dell’intelligenza artificiale declinata in chiave europea’’. Fornara evidenzia poi l’importanza della Space Diplomacy, divenuta per l’Italia "una priorità, un formidabile strumento per le relazioni tra Stati, con ricadute anche in campo politico e commerciale’’. Un comparto che conta più di 200 aziende e 7 mila addetti con un fatturato complessivo di 1,5 miliardi l’anno. Un settore che ci consente, sottolinea, di essere un attore di primissimo piano in ambito europeo e non solo. La partecipazione dell’Italia al progetto Artemis, il programma con il quale la Nasa punta a riportare gli uomini sulla luna, garantisce, infatti, il nostro posizionamento a livello internazionale, aggiunge Fornara. E’ infine il tema della ‘circolazione dei cervelli’ che il diplomatico affronta nell’intervista, sottolineando che se sono tanti i ricercatori italiani che operano all’estero, più di 33 mila, "è importante fare in modo che non si produca un saccheggio sistematico di risorse umane". "Occorre, dunque, creare vie privilegiate per facilitare il ritorno e per attrarre nel nostro Paese ricercatori stranieri". "Abbiamo davanti a noi anni di grande impegno sociale e di grande responsabilità per il rilancio del Paese e per il futuro delle prossime generazioni’’, conclude Fornara. (Res)