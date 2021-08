Vaccino: Salvini, dagli insegnanti buona risposta senza che nessuno li costringa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Insegnanti “hanno già scelto di vaccinarsi per l'85 per cento, quindi mi sembra che la risposta la stiano già dando”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una visita al mercato di viale Papiniano a Milano dove è stato allestito un banchetto del Carroccio per raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ritenga necessario l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. "Io sono contro ogni tipo di obbligo, di multa e di divieto e gli insegnanti stanno rispondendo alla grande senza che nessuno li costringa", ha detto. (Rem)