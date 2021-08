Sardegna: 20 milioni dalla Regione per i danni provocati dagli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna stanzia 20 milioni di euro per i danni provocati dagli incendi dei giorni scorsi nell'Oristanese grazie ad una legge "omnibus" che arriverà presto in Consiglio Regionale e che si punta a far approvare prima di Ferragosto. E' quando è emerso in un vertice di maggioranza a cui hanno preso parte, il presidente Christian Solinas, l'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino e i capigruppo del centrodestra. La legge "omnibus", un provvedimento di 28 articoli, contiene anche disposizioni a favore delle categorie di lavoratori colpiti dalla pandemia ma che ancora non hanno avuto nulla, del sistema sanitario regionale messo a dura prova dall'emergenza e del sistema aeroportuale e portuale fortemente danneggiato dal minor traffico registrato per tutto il periodo della chiusura totale. (Rsc)