Università: Enpaia finanzia borsa di studio per Campus Bio-Medico

La Fondazione Enpaia finanzierà una borsa di studio, comprensiva della copertura delle spese di alloggio e vitto, da destinare ad un frequentante del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, per gli anni accademici 2021-2023. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro tra l'Università Campus Bio-Medico di Roma e la Fondazione Enpaia siglato il 28 ottobre 2020. "L'importo complessivo sarà destinato a uno studente meritevole per l'intero biennio del corso di laurea" ha spiegato in una nota il presidente di Enpaia, Giorgio Piazza. "Siamo lieti di poter contribuire con questa borsa di studio a migliorare l'attività formativa con un programma didattico innovativo ed in linea con gli attuali scenari ed esigenze di un settore che, come quello alimentare e dell'agricoltura, sta sempre più assumendo un ruolo di primo piano" ha concluso.