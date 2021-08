Enav: ricavi consolidati primo semestre in aumento a 375 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali consolidati di Enav, nel primo semestre del 2021, si attestano a 375 milioni di euro, "in lieve aumento (0,7 per cento) rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno grazie ai maggiori ricavi del mercato non regolamentato ed alla componente di balance che incide positivamente per 212,7 milioni di euro permettendo un recupero parziale del minor traffico". Lo rende noto Enav. "I ricavi da attività operativa – riferisce una nota – si attestano a 142,4 milioni di euro, in diminuzione del 13,5 per cento per effetto del minor traffico gestito nel periodo".(Rin)